video suggerito

Fanno esplodere un bancomat nella notte e scappano con 50mila euro: erano in quattro a volto coperto I carabinieri stanno cercando le quattro persone che nella notte di sabato hanno fatto esplodere il bancomat della Banca popolare di Milano di Camignone di Passirano, in provincia di Brescia. Sono fuggiti con un bottino da 50mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Furto da 50mila euro al bancomat della Banca popolare di Milano di Camignone di Passirano, in provincia di Brescia. I fatti risalgono a sabato notte quando un commando di professionisti formato da quattro persone ha fatto esplodere il bancomat posizionando polvere esplosiva all'estremità di un tubo di metallo, come spiega Brescia Today.

Il forte rumore dell'esplosivo ha svegliato i residenti della zona che hanno chiamato subito il 112. In poco tempo sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Gardone Valtrompia: purtroppo però i malviventi si erano già dati alla fuga. Si sono comunque attivate le indagini e si sta cercando di risalire alla loro identità anche grazie alle telecamere di video sorveglianza della zona. Il bancomat però sarà considerato fuori uso.

Al momento certo è che i banditi sarebbero quattro e sarebbero entrati in azione a volto coperto. Con loro avevano tutta l'attrezzatura per mettere a segno il colpo. La fuga sarebbe avvenuta a bordo di un'auto rubata. Si sono portati via un bottino da 50mila euro.