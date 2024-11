video suggerito

Furto in un ristorante del Pavese, rubate 50 bottiglie di Doma Perignon da 200 euro l’una I ladri hanno rubato cinquanta bottiglie di Dom Perignon. L’entità del bottino ancora non è stata calcolata con precisione, ma ogni bottiglia del prestigioso champagne francese costa più di 200 euro. Totale, 10mila euro, come minimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Furto in un ristorante di Siziano, nel Pavese. I ladri sono entrati all'interno del locale nel corso della notte e hanno rubato cinquanta bottiglie di Dom Perignon. L'entità del bottino ancora non è stata calcolata con precisione, ma ogni bottiglia del prestigioso champagne francese costa più di 200 euro. Totale, 10mila euro, come minimo.

Stando a quanto ricostruito il furto è avvenuto intorno alle 2,30 della notte tra sabato 2 e domenica 3 novembre. I carabinieri sono arrivati sul posto soltanto dopo che i ladri avevano già fatto perdere le loro tracce e al momento i malviventi ancora non sono stati rintracciati, ma secondo le prime ricostruzioni avrebbero trasportato il bottino a piedi, scappando tra i campi. Il locale, tra l'altro, era stato inaugurato da appena due mesi.

Altri furti in ristorante nel centro commercia Voghera Est Shopping Park

Altri furti all'interno di ristoranti sono avvenuti nella stessa notte anche a Voghera, ma in questo caso l'entità del bottino ammonta a poche centinaia di euro che erano state lasciate all'interno delle casse dei locali. Intorno alle 3 di notte è scattato l'allarme all'interno del Voghera Est Shopping Park per una porta antincendio forzata all'interno del ristorante della catena Roadhouse. Da questo primo locale due ladri con il volto coperto da un passamontagna hanno forzato le porte di altri due locali del centro commerciale, entrambi giapponesi, e hanno rubato i pochi contanti lasciati all'interno delle casse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera.