Picchiano e rapinano una famiglia di imprenditori del vino dell'Oltrepò: banditi in fuga con 10mila euro e gioielli Una banda è riuscita a rapinare la villa di Eleonora Giorgi, sorella dell'imprenditore vitivinicolo Fabiano Giorgi, nell'Oltrepò Pavese. I malviventi sono fuggiti con 10mila euro in contanti e vari preziosi.

A cura di Enrico Spaccini

Una famiglia di imprenditori vitivinicoli dell'Oltrepò Pavese è stata derubata nella serata di ieri, mercoledì 13 novembre, da una banda composta da quattro persone e un complice che ha fatto da palo all'intera operazione. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno aspettato che la padrona di casa rientrasse per farsi aprire la porta della villa a Camponoce, frazione di Canneto Pavese. Dopo aver minacciato con le pistole i presenti e dopo averli malmenati, sono riusciti a fuggire con 10mila euro e vari preziosi come due orologi di lusso. I carabinieri della Compagnia di Stradella sono al lavoro per rintracciare i responsabili.

La rapina nella villa

La rapina è andata in scena poco dopo le 18:30 del 13 novembre nell'abitazione di Eleonora Giorgi, sorella dell’imprenditore vitivinicolo Fabiano Giorgi. I quattro avrebbero aspettato nel giardino nel retro che la padrona di casa rientrasse per farsi aprire la porta minacciandola con una pistola. La banda avrebbe, poi, malmenato lei, il suo compagno che si trovava in camera da letto e colpito con il calcio dell'arma l'anziano padre della donna.

Dopo essersi fatto consegnare contanti e vari preziosi, i quattro sono fuggiti con l'aiuto di un quinto complice che li attendeva all'esterno e con il quale erano in contatto tramite una ricetrasmittente.

Le indagini dei carabinieri

Le vittime della rapina sono riuscite a chiamare i carabinieri, intervenuti insieme al personale del 118. Il tutto è durato poco più di dieci minuti e i membri della famiglia derubata hanno riportato lievi ferite.

In tutto, la banda sarebbe riuscita a portare via un bottino da decine di migliaia di euro, tra contanti e gioielli. Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Stradella che ora dovranno accertare la dinamica di quanto accaduto e risalire alle identità dei rapinatori.