Sottraeva denaro in valuta estera ai suoi clienti: confiscati beni per 1,2 milioni di euro a un 34enne Aveva messo in piedi una truffa internazionale: un 34enne è stato arrestato per aver raggirato dei clienti che gli consegnavano del denaro in valuta estera. All’uomo sono stati sequestri beni di lusso e immobili per un valore di 1,2 milioni di euro.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati confiscati beni di lusso e denaro per 1,2 milioni di euro a un uomo di 34 anni. Secondo le indagini della guardia di Finanza di Varese, l'uomo avrebbe sottratto denaro in valuta straniera ai suoi clienti che erano all'oscuro della truffa. Le Fiamme Gialle hanno poi scoperto che le vittime venivano successivamente attirate nelle hall di lussuosi alberghi dove venivano restituite delle valigette piene di soldi falsi.

Il 34enne lodigiano è stato arrestato

I beni sono stati confiscati a un 34enne originario di Pieve Fissiraga, un comune in provincia di Lodi. Oltre alla confisca, l'uomo è stato arrestato con l'accusa di truffe transnazionali che sarebbero state fatte attraverso un sistema di intermediazione creditizia conosciuto con il nome di "hawala". Dopo essersi fatto dare denaro in valuta straniera, perlopiù degli Emirati Arabi, Hong Kong e Russia. Dopo aver scoperto il raggiro, le Fiamme Gialle hanno confiscato al 34enne auto di lusso, denaro e proprietà immobiliari. I beni si trovavano tra i comuni di Monza, Corno Giovine che si trova sempre in provincia di Lodi, Pieve Fissiraga che si trova in provincia di Pavia e Champorcher, comune in provincia di Aosta.

Sequestrati 760mila prodotti contraffatti

Sempre nella giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, la Guardia di Finanza – questa volta di Milano – ha sequestrato 760mila prodotti contraffatti tra il capoluogo meneghino e la provincia. Di questi oltre 400mila erano addobbi natalizi, alcuni per uso esterno. In totale sono stati denunciati sette esercenti che dovranno pagare una sanzione amministrativa. Molti dei prodotti erano esposti sui scaffali dei negozi.