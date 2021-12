Maxi sequestro di addobbi natalizi contraffatti: ritirate 492mila luminarie non idonee La guardia di finanza di Milano ha sequestro 760mila prodotti contraffatti, di questi oltre 400mila erano luminarie per addobbi natalizi. Sette esercenti sono stati denunciati.

A cura di Ilaria Quattrone

Hanno sequestrato migliaia di prodotti contraffatti e tra questi hanno trovato oltre quattrocentomila luminarie senza il marchio che ne certifica la provenienza: nella giornata di oggi, giovedì 23 dicembre, i militari della Guardia di Finanza hanno infatti sequestrato 760mila prodotti di varia natura. In totale sono stati denunciati sette titolari di esercizi commerciali che adesso dovranno pagare una sanzione amministrativa.

Sequestrati in totale 760mila prodotti contraffatti

Con l'avvicinarsi del Natale, le Fiamme Gialle hanno infatti tolto dal mercato prodotti che possono danneggiare o mettere in pericolo la salute dei consumatori. Molti inoltre erano oggetti contraffatti. I controlli hanno riguardato negozi sia del capoluogo meneghino, ma anche della provincia di Milano. In totale sono stati sequestrati 760mila prodotti. Alcuni di questi erano già stati esposti sugli scaffali.

Portate via oltre 400mila luminarie per addobbi natalizi

Tra la merce sequestrata, c'erano 492mila luminarie per addobbi natalizi sia per uso interno che esterno. Questi non avevano una marcatura quindi non rispettavano le norme relative alla compatibilità elettromagnetica e di bassa tensioni. In alcuni casi, il marcio "CE" era stato messo su dei prodotti per i quali le disposizioni non lo prevedono. In questo modo, i clienti venivano ingannati circa la loro provenienza. In totale quindi sono stati denunciati in sette. Le accuse sono sia di aver venduto prodotti industriali con segni mendaci e sia di aver introdotto nel Paese e in commercio prodotti con segni falsi. Ognuno di loro dovrà poi pagare una sanzione.