Natale 2021 a Milano, 30 chilometri di luminarie dal centro alle periferie: le vie addobbate Trenta chilometri di luminarie dal centro alle periferie. Le vie di Milano si coloreranno grazie a 14 sponsor per tutto il tempo delle festività natalizie.

Per le festività di quest'anno, per trenta chilometri le strade di Milano saranno illuminate dalle luminarie di Natale. Tra arcate, tende, led e scritte augurali, lo spirito natalizio invaderà la città con un lungo serpentone colorato che toccherà oltre duecento vie della città. Il risultato è stato reso possibile grazie alla collaborazione di quattordici sponsor che hanno partecipato al bando emesso dal Comune.

Trenta chilometri di luminarie dal centro alle periferie

A questi trenta chilometri servirà poi aggiungere le luminarie delle varie associazioni che fino al 14 dicembre possono partecipare all'avviso del Comune per ricevere fino a 3.000 euro di contributi. L'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello si è detta felicissima del risultato: "I progetti presentati da 14 sponsor, contro i 4 del 2020 e gli 8 del 2019, premiano una città che sta vivendo con attenzione al rispetto delle regole ma con grande impegno un periodo di ripresa in ogni settore, a cominciare da quello economico.

Le vie del centro illuminate a Natale

Ecco tutti gli sponsor e le vie illuminate in centro durante le festività natalizie:

Dior (corso Vittorio Emanuele, da piazza San Babila a piazza Duomo);

Netflix (corso Como da piazza Gae Aulenti a largo La Foppa, corso Garibaldi);

Nivea (viale Monza, da Piazzale Loreto a Sesto Marelli);

Unieuro (via Marghera);

Ralph Lauren (via della Spiga);

Galbanetto (corso Garibaldi, da largo La Foppa a via Anfiteatro);

Discovery Italia (via Panfilo Castaldi e via Lecco);

Nexi (via Piero della Francesca, via Poliziano, via Procaccini e via Canonica);

Veralab (via Guido d'Arezzo);

Giochi Preziosi (via Orefici);

Montenapoleone District (via Montenapoleone, via Verri, via Sant'Andrea, via Santo Spirito, via Borgospesso, via Bagutta, via San Pietro all'Orto, piazza Croce Rossa);

Banca Mediolanum (via Dante, via Tommaso Grossi);

Nhood Service (corso Buenos Aires, Caselli di Porta Venezia, corso di Porta Venezia);

Urban Up Unipol (corso di Porta Romana e via Confalonieri);

A questi bisogna poi aggiungere Hines che illuminerà via del Gesù e una scuola in periferia.

Le vie delle periferie illuminate a Natale

Ecco tutte le vie illuminate in periferia: via Saponaro, via Baroni, via Arici, via De la Salle, via Ornato, via Rotta, via Hermada e via Scrivia, via Don Bosco, via Rapisardi, via Fontanelli, via Griffini, via Guintellino, via Grazioli, via Traversi, via De Roberto, via Ripamonti, via Gallura, via Carli, via Padova, via Ceriani, via Fulton, via Acerbi e numerose via ad Affori, via Tartini, via Michelino da Besozzo, , via M. da Panicale, via Brusuglio e un tratto di via Forze Amate; piazza San Luigi, piazza Selinunte, piazza Prealpi, piazza Dergano e piazza Bruzzano.