Monza, scoperto magazzino con 22mila auricolari Apple contraffatti e addobbi di Natale illegali I militari della Guardia di Finanza di Monza hanno scoperto un magazzino in cui erano stoccati 22mila auricolari Apple contraffatti e addobbi di Natale pericolosi.

A cura di Simona Buscaglia

I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Monza hanno sequestrato migliaia di luminarie non sicure e dispositivi auricolari contraffatti. Il materiale è stato trovato in un negozio di Arcore, gestito da cittadini di origine cinese. Erano oltre 12 mila le luminarie natalizie a led stoccate in magazzino, che sono poi risultate, dopo un'analisi più approfondita, prive del marchio "Ce" e della dichiarazione di conformità Ue, con caratteristiche tecniche che non corrispondevano a quanto riportato sulle confezioni. Non sono state rinvenute però solo luminarie di Natale irregolari ma anche "tarocchi" dei celebri auricolari marchio Apple, le cosiddette AirPods: centinaia quelle sequestrate dalle Fiamme Gialle.

Scoperti anche i loro fornitori: sequestrate altre 22mila cuffie false

Le indagini successive delle forze dell'ordine hanno permesso anche di risalire alla filiera di approvvigionamento, individuando i reali fornitori del negozio di Arcore. Si trattava di un magazzino, situato sempre a Monza, dove sono state trovate, e poi sequestrate, altre 22mila cuffie auricolari contraffatte. Gli amministratori delle due società dovranno ora rispondere dei reati di contraffazione e ricettazione e frode in commercio, oltre ad essere stati segnalati alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi per l'applicazione di sanzioni amministrative. Se non fosse intervenuta la Guardia di Finanza e l'intero stock di addobbi e dispositivi contraffatti fosse stato immesso sul mercato del consumo, oltre a mettere in pericolo gli acquirenti, avrebbe potuto fruttare oltre 100mila euro.