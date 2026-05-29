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Compra una villa nel Varesotto per oltre 1,3 milioni di euro ma è una truffa: denunciato finto agente immobiliare

Tra febbraio e ottobre 2024 un cittadino svedese residente negli Stati Uniti è stato convinto da un finto agente immobiliare a comprare una villa nel Varesotto per oltre 1,3 milioni di euro. Scoperta la truffa, è intervenuta la Guardia di Finanza.
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A cura di Francesca Caporello
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Un uomo residente nel Varesotto è stato denunciato dai militari della Guardia di Finanza di Varese per truffa aggravata, falso e autoriciclaggio. L'uomo si sarebbe finto agente immobiliare e avrebbe truffato un cittadino svedese residente negli Stati Uniti, convincendolo a comprare una villa in provincia di Varese per oltre 1 milione di euro che si sarebbe poi intascato.

Secondo quanto emerge, le indagini della Procura hanno fatto emergere una presunta truffa immobiliare internazionale messa in atto tra febbraio e ottobre 2024 ai danni di un cittadino svedese residente negli Stati Uniti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del Gruppo Varese della Guardia di Finanza, l'indagato avrebbe convinto la vittima a investire nell'acquisto di una villa di pregio nel Varesotto, proposta a un prezzo ritenuto vantaggioso rispetto al valore di mercato.

L'operazione immobiliare si sarebbe però rivelata inesistente. L'uomo, presentandosi come esperto del settore, avrebbe falsificato documentazione bancaria e atti giudiziari, sostenendo che la compravendita rientrasse nell'ambito di una procedura esecutiva. Attraverso il raggiro, l'investitore sarebbe stato indotto a effettuare tre distinti bonifici per oltre 1,3 milioni di euro.

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Le somme, secondo gli inquirenti, sarebbero state immediatamente trasferite su conti correnti riconducibili all'indagato e a una società collegata, per poi essere frazionate attraverso ulteriori movimentazioni finanziarie con l'obiettivo di ostacolarne la tracciabilità.

Alla luce del quadro indiziario e del rischio di dispersione del denaro, il gip di Milano ha disposto il sequestro di tre conti correnti bancari, sui quali sono stati ritrovati circa 570 mila euro, a fronte di un profitto illecito ritenuto in gran parte già disperso.

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