“Ho paura di perdere tutto”: così con i falsi permessi di soggiorno a 13.800 euro si reclutava operai nel Bresciano

Scoperto un sistema di falsi permessi di soggiorno venduti a 13.800 euro nel Bresciano, Fanpage.it ha ricostruito come funzionava: migliaia di lavoratori reclutati in India, sfruttati e ricattati con debiti in Italia.

Immagine di repertorio

"Ho paura. Paura di parlare, paura di perdere tutto, paura che mi mandino via". È in queste poche parole, riferite agli investigatori da uno dei lavoratori coinvolti nell'inchiesta sul sistema dei falsi permessi di soggiorno nel Bresciano, che emerge il volto più duro del caporalato che, questa volta, ha assunto la forma di un'organizzazione transnazionale tra India e Italia.

Un sistema che avrebbe reclutato oltre mille cittadini indiani a Nuova Delhi, promettendo lavoro e regolarizzazione in cambio di migliaia di euro per poi trasformarli in manodopera sotto ricatto una volta arrivati nel Paese. Contestualmente è già stato disposto il sequestro di tre società e di beni per oltre 19,2 milioni di euro, ritenuti profitto illecito delle attività.

Come funzionava l'organizzazione

Secondo quanto appreso da Fanpage.it, dietro il business dei falsi permessi di soggiorno venduti a 13.800 euro non c'era soltanto un meccanismo di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ma una struttura capace di coordinare ingressi illegali, sfruttamento lavorativo e frodi fiscali attraverso aziende, contratti fittizi e gruppi Telegram utilizzati per gestire trasferimenti e pagamenti.

Stando a quanto ricostruito dai militari della guardia di finanza, il sistema si reggeva su accordi economici definiti ancora prima della partenza. Una parte del denaro veniva pagata in India, il saldo finale veniva poi versato in Italia. Proprio quel debito, però, diventava lo strumento di controllo: quando i lavoratori non riuscivano a pagare quanto pattuito, l'organizzazione tratteneva direttamente il denaro dagli stipendi, trasformando il lavoro in una forma di restituzione forzata. Gli investigatori, infatti, parlano di un vero "serbatoio di manodopera" gestito attraverso alcune società che funzionavano come uffici di collocamento paralleli. I lavoratori venivano fatti entrare aggirando il decreto flussi, poi assegnati alle aziende committenti italiane, sfruttati e alloggiati in immobili fatiscenti nella disponibilità dell'organizzazione.

Così, l'inchiesta – nata dopo alcune perquisizioni e un controllo fiscale effettuato nell'agosto 2023 – si è progressivamente allargata fino a delineare una frode su tre livelli: favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, caporalato e utilizzo di fatture giuridicamente inesistenti. Attraverso pseudo-contratti d'appalto, diverse aziende ottenevano, infatti, manodopera estremamente flessibile, senza sostenere i costi previsti da rapporti di lavoro regolari come ferie, sicurezza, riposi, maternità, formazione e tutele contrattuali.

Al momento, i militari sono al lavoro per rintracciare tutti i lavoratori coinvolti. Molti sono già stati identificati, ma i pochi ascoltati avrebbero raccontato pochissimo per il timore di esporsi: troppo forte la dipendenza da chi prometteva documenti, lavoro e permanenza in Italia. Proprio questo – secondo gli inquirenti – sarebbe uno dei punti più critici dell'indagine perché tale sistema non si limitava a sfruttare i lavoratori, ma riusciva a renderli silenziosi attraverso il debito, la precarietà e, soprattutto, la paura.