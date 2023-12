Sospesa la metro rossa a Milano tra le stazioni Cairoli e Pasteur: c’è una persona sui binari La linea rossa M1 della metropolitana di Milano è stata sospesa tra Cairoli e Pasteur. Atm ha messo a disposizione autobus sostitutivi che fanno le fermate della linea notturna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Metro rossa Milano

È stata sospesa la circolazione della linea rossa della metropolitana di Milano tra le stazioni Cairoli e Pasteur. A darne notizia è l'Azienda trasporti milanesi che aggiunge che i treni sono ora sostituiti dagli autobus fino a quando il personale avrà completato le operazioni di soccorso.

Le fermate degli autobus sostitutivi

Secondo quanto riportato dall'Azienda trasporti milanese sul proprio sito, si sarebbe trattato di un tentativo di suicidio avvenuto nelle prime ore della mattinata di martedì 26 dicembre. Sul posto sono state fatte arrivare le autorità di pubblica sicurezza insieme al personale medico che sta effettuando le operazioni di soccorso. La linea rossa della metropolitana potrà riprendere a funzionare una volta che l'allarme sarà rientrato.

Nel frattempo, la M1 è stata chiusa tra le stazioni di Cairoli e Pasteur. Per i viaggiatori sono stati messi a disposizione gli autobus sostitutivi che seguono lo stesso percorso della linea notturna NM1. Atm specifica nel comunicato che a Cordusio i bus fermano in via Orefici/Meravigli e a Duomo in via Orefici. A San Babila, invece, non è prevista alcuna sosta perciò è consigliato l'uso della fermata di Palestro.

Non si cambia a Duomo, Porta Venezia e Loreto

Dato che la linea rossa è chiusa in quel tratto, alla stazione Duomo non si può cambiare tra M1 e linea gialla M3. Lo stesso discorso vale per Porta Venezia, dove non si può cambiare per le linee S suburbane e a Loreto con la linea verde M2.

Per chi arriva da Linate, o deve andarci, è consigliato l'uso delle linee S per poi cambiare con la linea blu M4 alla stazione di Dateo o Forlanini.

Articolo in aggiornamento