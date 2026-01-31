“Sono stata violentata alla stazione di Porta Garibaldi”: la denuncia di una 18enne a Milano

Una 18enne ha denunciato di essere stata abusata sessualmente la notte tra mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio nei pressi della stazione di Porta Garibaldi a Milano. La violenza si sarebbe consumata intorno alle 3:30 del mattino, sulla banchina lungo i binari del treno. La ragazza, una volta soccorsa dagli agenti della Questura e dal personale sanitario del 118, è stata visitata alla clinica Mangiagalli ed è stata accompagnata a verbalizzare la denuncia. Le indagini sono state affidate agli agenti della polizia ferroviaria.

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è arrivata poco prima delle 4 di giovedì 29 gennaio. Sul posto, in piazza Sigmund Freud, davanti alla stazione di Porta Garibaldi, la Questura ha inviato una Volante e la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) un'ambulanza in codice giallo. Là c'era la 18enne che avrebbe dichiarato di essere stata violentata. La ragazza, di origine ucraina e in stato di alterazione, ha dichiarato di essersi recata nell'area ferroviaria lungo i binari insieme a un giovane che aveva conosciuto quella sera e lì sarebbe stata stuprata.

La giovane è stata, quindi, accompagnata al pronto soccorso della Clinica Mangiagalli, dove è arrivo il Soccorso violenza sessuale e domestica. La visita non avrebbe riscontrato segni di violenza, che comunque non sono indispensabili per identificare una violenza sessuale. Dopodiché, la 18enne è stata accompagnata a verbalizzare la denuncia. A indagare su quanto accaduto alla giovane saranno gli agenti della polizia ferroviaria, che come prima cosa dovranno analizzare le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della stazione ferroviaria di Porta Garibaldi. Gli impianti, infatti, potrebbero aver ripreso la presunta violenza o comunque fornire elementi utili circa l'identificazione del responsabile.