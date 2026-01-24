milano
video suggerito
video suggerito

Molesta un 12enne a bordo di un autobus, arrestato 58enne a Milano

Un uomo di 58 anni è stato arrestato per molestie sessuali ai danni di un 12enne. L’aggressione si è verificata su un autobus Atm della linea 56 a Milano.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Giulia Ghirardi
19 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un ragazzo di appena 12 anni è stato vittima di molestie sessuali mentre viaggiava su un autobus Atm (l'Azienda Trasporti Milanesi) della linea 56. Il giovane è riuscito a sottrarsi all'aggressore e a dare l'allarme, consentendo l'intervento immediato dei carabinieri.

La ricostruzione della vicenda

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, i fatti sarebbero avvenuti nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio, quando il minore si trovava a bordo del mezzo pubblico milanese. È allora che il 12enne sarebbe stato importunato sessualmente da un uomo di 58 anni durante il tragitto.

Nonostante lo shock e la paura, il dodicenne ha, però, avuto la prontezza di reagire. È riuscito a scendere dall'autobus all'altezza di via Padova, una delle zone più trafficate della città, e ha immediatamente chiesto aiuto. Visibilmente scosso, il ragazzo ha fermato una pattuglia dei carabinieri, raccontando loro quanto accaduto e fornendo una descrizione dell'aggressore.

Leggi anche
Semina il panico su bus e metro e accoltella 2 ragazzi, arrestato 15enne a Milano: aveva una lama di 21 centimetri

I militari si sono messi sulle tracce del sospettato che, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di fuggire, cercando di dileguarsi tra la folla. Il tentativo di fuga, però, è durato poco: dopo un breve inseguimento a piedi, l'uomo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Dopo gli accertamenti di rito, il 58enne è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore, a Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Attualità
Cronaca
Lombardia
19 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Davide Lacerenza: “Bevevo 30mila euro di champagne al mese, ora mangio i broccoli. Wanna Marchi? La mia maestra”
"Sono stato tra i primi strip-man d'Italia": Davide Lacerenza e i principi della notte di Milano
"Stefania Nobile? Molti la vedono come il diavolo, ma se il diavolo è al tuo fianco puoi fare di tutto"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views