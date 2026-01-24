Molesta un 12enne a bordo di un autobus, arrestato 58enne a Milano

Un uomo di 58 anni è stato arrestato per molestie sessuali ai danni di un 12enne. L’aggressione si è verificata su un autobus Atm della linea 56 a Milano.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di appena 12 anni è stato vittima di molestie sessuali mentre viaggiava su un autobus Atm (l'Azienda Trasporti Milanesi) della linea 56. Il giovane è riuscito a sottrarsi all'aggressore e a dare l'allarme, consentendo l'intervento immediato dei carabinieri.

La ricostruzione della vicenda

Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, i fatti sarebbero avvenuti nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio, quando il minore si trovava a bordo del mezzo pubblico milanese. È allora che il 12enne sarebbe stato importunato sessualmente da un uomo di 58 anni durante il tragitto.

Nonostante lo shock e la paura, il dodicenne ha, però, avuto la prontezza di reagire. È riuscito a scendere dall'autobus all'altezza di via Padova, una delle zone più trafficate della città, e ha immediatamente chiesto aiuto. Visibilmente scosso, il ragazzo ha fermato una pattuglia dei carabinieri, raccontando loro quanto accaduto e fornendo una descrizione dell'aggressore.

I militari si sono messi sulle tracce del sospettato che, alla vista delle forze dell'ordine, ha tentato di fuggire, cercando di dileguarsi tra la folla. Il tentativo di fuga, però, è durato poco: dopo un breve inseguimento a piedi, l'uomo è stato raggiunto e bloccato dai carabinieri. Dopo gli accertamenti di rito, il 58enne è stato arrestato e condotto nel carcere di San Vittore, a Milano, a disposizione dell'autorità giudiziaria.