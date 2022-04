Sono oltre 90mila le multe per gli over 50 lombardi che non si sono vaccinati In Lombardia sono 91.943 gli over 50 multati per non aver rispettato l’obbligo vaccinale: avranno dieci giorni di tempo per contestarla.

A cura di Ilaria Quattrone

In Lombardia sono oltre 90mila le multe che saranno consegnate ad altrettanti cittadini over cinquanta non vaccinati. Le prime lettere sono partite nella giornata di ieri, lunedì 4 aprile. Attraverso queste, l'Agenzie delle Entrate ha comunicato l'inizio del procedimento sanzionatorio. Le ultime missive saranno inviate il 12 aprile.

Dieci giorni di tempo per contestare la multa

Stando ai dati comunicati fino a questo momento, in Lombardia partiranno 91.943 lettere: un sesto quindi di quelle che saranno spedite, nello stesso periodo, in tutto il Paese. Nelle settimane precedenti, l'Agenzia delle Entrate – insieme al ministero della Salute – ha incrociato i codici fiscali degli over 50 con i dati delle anagrafi vaccinali. Da questo lavoro è stato prodotto un elenco: a ricevere la multa sono gli over 50 che all'1 febbraio 2022 non risultavano vaccinati, esentati o ancora tra coloro che avevano avuto l'infezione. Ovviamente, in caso di motivi validi e tali da non consentire di ricevere il vaccino, sarà possibile inviare una contestazione entro dieci giorni dal momento in cui si riceve la lettera.

La multa è di cento euro

Per farlo sarà necessario rivolgersi all'ospedale del territorio e successivamente inviare per e-mail il certificazione di differimento del vaccino, di esenzione o dei documenti che dimostrino l'impossibilità a ricevere il vaccino. In questi giorni le agenzie di tutela della salute e gli ospedali pubblicheranno tutte le modalità per inviare i documenti. Trascorsi i dieci giorni, se non ci saranno delle valide motivazioni, sarà inviata una multa di cento euro.