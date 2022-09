“Sono incinta, mi servirebbe un bicchiere d’acqua”: così inganna una nonnina e la deruba, arrestata Una donna di 35 anni è stata denunciata con l’accusa di aver derubato un’anziana a Gottolengo, in provincia di Brescia.

A cura di Ilaria Quattrone

Una anziana è stata derubata da una donna che, con una scusa, è riuscita a commettere il reato. Il fatto è accaduto a Gottolengo, comune in provincia di Brescia. A essere stata denunciata è una donna di 35 anni che vive a Treviglio, comune in provincia di Bergamo.

L'episodio risale a giovedì 15 settembre: nel pomeriggio, intorno alle 15, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Verolanuova, è intervenuta dopo aver ricevuto la segnalazione da parte dell'anziana. La donna aveva chiesto aiuto a un cliente del bar che si trova vicino casa sua.

La scusa utilizzata dalla 35enne

L'87enne ha raccontato di essere stata derubata da una donna che, poco prima, era entrata in casa sua, dicendole di aspettare un bimbo e chiedendole di poter avere un bicchiere d'acqua e poter andare in bagno.

L’anziana, di 87 anni, dopo aver realizzato di essere stata derubata dalla donna che poco prima, mediante la pretestuosa richiesta di ristoro per andare in bagno e bere un bicchiere d’acqua – in quanto, a suo dire, in stato di gravidanza – era subito uscita in cerca d’aiuto. L'87enne, una volta comprese le reali intenzioni della donna, e aveva prima provato a respingerla e poi l'aveva costretta a fuggire per poi dare l'allarme.

I carabinieri sono riusciti a trovare la donna che hanno poi accompagnato in caserma: l'hanno perquisita e trovato 150 euro in contanti e il portafogli con il documenti di un'artigiana che ancora non si era resa conto di essere stata derubata. La donna è stata quindi denunciata in stato di libertà e accusata sia del furto di portafogli che del furto aggravato in abitazione ai danni dell’anziana signora.