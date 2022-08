Sole su Milano e Lombardia fino a venerdì: nel fine settimana tornano i temporali Tornano pioggia e temporali su Milano e Lombardia nel fine settimana, già a partire dal pomeriggio di venerdì 26 agosto. Weekend instabile tra precipitazioni e sole, temperature nella norma.

Non c'è tregua per Milano e per la Lombardia, in quest'ultimo lembo d'estate. Nonostante oggi e negli ultimi giorni il sole splenda alto nel cielo, e porti con sé temperature accettabili (minime di 20 gradi e massime di 30, ben lontane da quelle di un mese fa), il panorama muterà da venerdì pomeriggio.

Un venerdì di pioggia

Sì, perché venerdì 26 agosto, dopo una mattinata soleggiata, a Milano si preannuncia un aumento della nuvolosità a partire già dal primo pomeriggio. In nottata, poi, è attesa la pioggia. Anche sul resto della Lombardia nubi in aumento dal tardo pomeriggio con rovesci sui rilievi e temporali in nottata.

Le previsioni del fine settimana

Ancora instabilità nel fine settimana. Sabato 27 agosto la mattinata potrebbe essere segnata da deboli precipitazioni, destinate a scemare man mano che ci si inoltra verso la serata. Quasi identico, al contrario, lo scenario di domenica 28 agosto, con il sole che illumina le ore più calde e la sera che si preannuncia più fresca e bagnata da possibili temporali. Pioggia e schiarite per tutta la notte.