Smarrisce lo zaino sul tram e si sdraia in protesta sui binari: denunciato 28enne Un ragazzo di 28 anni dopo aver perso lo zaino su un mezzo pubblico si è sdraiato sui binari del tram in protesta interrompendo il pubblico servizio per 30 minuti: è scattata la denuncia.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 28 anni è stato denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio. Il 28enne si è stato il protagonisti di fatti accaduti in via Tremelloni a Milano: il ragazzo in evidente stato di psico-agitazione si era sdraiato sui binari impedendo il passaggio di un tram. Il 28enne si era lamentato di aver smarrito precedentemente il proprio zaino a bordo di un altro mezzo.

L'intervento dei carabinieri

Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno trovato il ragazzo sdraiato sui binari. I militari hanno calmato l'uomo fino ad arrivare a convincerlo ad alzarsi così che è stato possibile per il tram procedere la sua corsa: il servizio pubblico è stato fermo per 30 minuti. L'uomo è stato sottoposto a tutti i controlli del caso: si stratta di un ragazzo senza fissa dimora con già pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio.

Ora i carabinieri stanno procedendo con le indagini, così da capire nel dettaglio cosa sia successo. Si sta cercando di capire se il 28enne abbia veramente perso lo zaino e, se così fosse, si cercherò di recuperarlo. Il ragazzo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ma non è stata disposta nessuna misura cautelare nei suoi confronti.

Leggi anche Il Comune di Milano non lascerà più le multe sul parabrezza: ecco come saranno notificate

Uomo blocca la metropolitana a Milano

Nella serata dell'11 aprile le linee della metropolitana di Milano si sono fermate: a bloccare il traffico della metro è stato un uomo di 25 anni che ha camminato nudo lungo i binari per diversi minuti, prima che è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Subito è scattato l'allarme dei passeggeri: i tecnici hanno così deciso di togliere subito la tensione, mentre gli agenti della Polfer lo hanno fatto risalire e messo al sicuro. Per lui è scattata una denuncia.