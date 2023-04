Cammina nudo sui binari della metro a Milano: si fermano i treni Nella serata di ieri martedì 11 aprile i treni delle metropolitana si sono fermati per 15 minuti a causa di un ragazzo di 25 anni che ha camminato nudo sui binari.

A cura di Giorgia Venturini

I treni della linea 2 della metropolitana di Milano si sono fermati per qualche minuto nella serata di ieri 11 aprile. A bloccare il traffico della metro è stato un uomo di 25 anni che ha camminato nudo lungo i binari per diversi minuti, prima che è stato intercettato dalle forze dell'ordine. Per lui è scattata una denuncia.

L'intervento delle forze dell'ordine

Dalle prime informazioni tutto è accaduto alla fermate della linea verde di Centrale verso le 22.30 di ieri. Qui l'uomo è sceso dalla banchina e ha camminato senza vestito addosso sui binari. Subito è scattato l'allarme dei passeggeri: i tecnici hanno così deciso di togliere subito la tensione, mentre gli agenti della Polfer lo hanno fatto risalire e messo al sicuro. Per lui dopo tutti gli accertamenti del caso è scattata una denuncia in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio. Inoltre ha ricevuto una sanzione per atti contrari alla pubblica decenza.

Treni fermi per 15 minuti

Il 25enne è emerso che era già noto alle forze dell'ordine per avere dei precedenti. Il ragazzo è stato soccorso anche dai sanitari del 118: non è chiaro se si trovava sotto l'effetto di alcol e stupefacenti. Dopo tutti gli interventi del caso, la circolazione dei treni ha ripreso dopo quindici minuti di stop dei treni.