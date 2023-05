Treni cancellati a Milano per il maltempo in Emilia Romagna: tutti i ritardi Frecciarossa, Intercity, regionali: sono tanti i convogli che potrebbero subire ritardi e cancellazioni a causa del maltempo in Emilia-Romagna. Ecco l’elenco dei treni da e per Milano coinvolti.

Immagine di repertorio

Le esondazioni in Emilia-Romagna hanno spezzato in due la circolazione ferroviaria tra Sud e Nord, e i disagi si avvertono fino a Milano e in Lombardia: l’allagamento di vaste zone e il rischio per i passeggeri ha costretto infatti Ferrovie dello Stato a sospendere la circolazione dei treni in molte tratte e reso anche difficile, se non impossibile, l’utilizzo di bus sostitutivi. Frecciarossa, Intercity, regionali: sono tanti i treni che potrebbero subire ritardi e cancellazioni.

Per quanto riguarda a stazione Centrale di Milano, i treni provenienti da quelle zone sono stati cancellati o contano ritardi fino a cinque ore.

Circolazione ferroviaria ancora sospesa

Alle ore 10, la circolazione ferroviaria della linea Bologna-Ancona-Ferrara-Ravenna-Rimini-Castelbolognese risulta ancora sospesa. "È in corso l'intervento dei tecnici e delle Forze dell'Ordine. Allo stato attuale potrebbe non essere possibile garantire la prosecuzione del viaggio", si legge sul sito ufficiale di Trenitalia.

"I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Faenza e Forlì, tra Castel Bolognese e Ravenna via Lugo e tra Castel Bolognese e Ravenna via Granarolo".

L'elenco dei treni cancellati o in ritardo

Il treno FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (9:35) oggi è cancellato

Il treno FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9:15) oggi ha origine da Bologna Centrale alle ore 7:18

Il treno FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (10:54) oggi è cancellato da Rimini a Bologna Centrale

Il treno FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (9:54) oggi è cancellato

Il treno FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58) oggi è cancellato da Bologna Centrale a Rimini

Il treno FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27) oggi è cancellato tra Bologna Centrale e Rimini

Il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Bologna Centrale (13:00) oggi termina la corsa a Pescara alle ore 9:00

Il treno IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00) oggi termina la corsa ad Ancona alle ore 12:35

Il treno IC 604 Pescara (7:02) – Milano Centrale (13:40) oggi è cancellato

Il treno IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55) oggi termina la corsa a Bologna Centrale alle ore 9:54

Il treno IC 603 Bologna Centrale (8:00) – Lecce (16:51) oggi ha origine da Pescara alle ore 12:03

Treni in viaggio con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: