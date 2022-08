Si ubriaca e si sdraia sui binari del treno: paura per un ragazzo di 18 anni Un ragazzo di 18 anni dopo aver passato una serata con gli amici a ubriacarsi si è sdraiato sui binari del treno all’altezza di piazza del Popolo a Como. A salvarlo sono stati gli agenti della polizia locale.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia sfiorata per un ragazzo di 18 anni. Poco dopo le 23.30 di ieri venerdì 19 agosto dopo aver passato una serata con gli amici a ubriacarsi si è sdraiato sui binari del treno all'altezza di piazza del Popolo a Como. A notarlo sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi e le forze dell'ordine. Alla fine a metterlo in salvo è stata la polizia locale di Como.

Il ragazzo era in vacanza a Como con gli amici

Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo è originario di Zurigo ma in questi giorni in vacanza sul lago di Como insieme a degli amici. Amici che però nel momento della tragedia sfiorata non erano con lui: gli altri erano probabilmente rientrati nella casa vacanza in cui alloggiavano dopo una serata a bere. All'appello però mancava il loro amico: dopo troppo alcol si era sdraiato sui binari del treno. I passanti lo hanno notato e chiesto aiuto. A evitare il peggio sono stati gli agenti della polizia locale e gli operatori sanitari che hanno poi trasportato il ragazzo con la massima urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo delle Battaglia. Il ragazzo fortunatamente non è in fin di vita.

Uomo travolto e ucciso da un trano in stazione Centrale

Solo sei giorni fa un uomo di 30 anni è stato investito da un treno in transito ed è morto nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Centrale. L'incidente è avvenuto tra il Quadrivio Turro e il bivio Mirabello-viale delle Rimembranze di Greco 47, dove i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo esanime della vittima. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi e le forze dell'ordine, ma per l'uomo investito non c'è stato nulla da fare. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un senzatetto di 30 anni, probabilmente di origine africana. Sul posto anche il magistrato di turno che ha disposto il blocco della linea ferroviaria per condurre gli accertamenti delle autorità competenti.