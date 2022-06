Si trasferisce al Nord per amore, due mesi dopo muore investita mentre attraversa sulle strisce Michelina dell’Angelo, 70 anni, è morta ieri mattina investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali.

È una tragedia nella tragedia quella che si è verificata negli ultimi mesi a Costa Volpino, paese della provincia bergamasca. Michelina dell'Angelo, 70enne di origini meridionale, è morta investita da uno scooter mentre attraversava sulle strisce pedonali. Teatro del sinistro, via Nazionale. La donna si era trasferita in zona per amore appena cinquanta giorni prima, proprio come avrebbe voluto il marito, scomparso l'anno scorso.

Trasferitasi a Bergamo per amore, muore investita dopo 50 giorni

L'incidente stradale che l'ha strappata alla vita è accaduto intorno alle 8. Michelina stava attraversando la strada sulle strisce per rientrare in casa dopo aver sbrigato alcune commissioni. All'improvviso, uno scooter guidato da un uomo di 55 anni in arrivo da Lovere e diretta a Rogno, l'ha centrata in pieno, facendola sbalzare violentemente sull'asfalto. Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. I soccorritori hanno raggiunto la 70enne trovandola in condizioni critiche a causa di un grave trauma cranico. A nulla, purtroppo, sono serviti gli sforzi dei sanitari di salvarla. Michelina si è spenta pochi minuti dopo il loro arrivo. Lascia due figlie.

Cordoglio per la scomparsa di Michelina

Al cordoglio per la scomparsa della 70enne si aggiungono anche le parole del sindaco di Costa Volpino Federico Baiguini che ha sottolineato come "quando succedono queste cose siamo tutti sconvolti". Michelina era "una persona conosciuta da tutti". Lo sgomento porta il primo cittadino a interrogarsi su come la tragedia possa essersi verificata, considerando che "da tempo abbiamo illuminato ogni passaggio pedonale e comunque a quell’ora è giorno pieno”. Il 55enne che l'ha colpita in pieno con lo scooter è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Esine per alcuni accertamenti. Sul posto, a regolamentare il traffico ed effettuare tutti i rilievi del caso, i carabinieri e gli agenti della polizia locale.