Si smonta una gru del cantiere della metro M4: sabato chiuso al traffico un tratto di corso Concordia Sabato 5 febbraio, per le operazioni di smontaggio di una gru nel cantiere della metro M4, resterà chiuso al traffico un tratto di corso Concordia a Milano. Tutte le informazioni.

A cura di Redazione Milano

Si stanno smantellando, progressivamente, i cantieri per la realizzazione della nuova linea della metro a Milano, la M4. L'apertura della prima tratta della linea blu era in realtà attesa già in occasione dell'Expo 2015, ma non è ancora avvenuta. Nel frattempo, comunque, sabato 5 febbraio si procederà allo smontaggio della gru che si trova all'interno del cantiere della Stazione Tricolore. Per questo motivo il Comune di Milano ha informato in una nota che un tratto di corso Concordia resterà chiuso al traffico tra le ore 7 e le 19.

Un tratto di corso Concordia chiuso tra le 7 e le 19

Il tratto di strada interessato dalla chiusura è quello compreso tra piazza Risorgimento e piazza Tricolore. Palazzo Marino ha assicurato che l’ingresso ai residenti e a eventuali mezzi di soccorso rimarrà sempre garantito, grazie a un presidio del personale di cantiere e degli agenti della polizia locale. Per quanto riguarda i mezzi pubblici di Atm, invece, nelle ore interessate dalla chiusura gli autobus 54 e 61, dalla fermata di piazza Risorgimento e solo verso il centro città, seguiranno il seguente percorso: via C. Pisacane, piazza Fratelli Bandiera, via Bellotti, via De Bernardi, viale Majno e corso Monforte, e da qui riprenderanno il normale tragitto. Al termine dei lavori di smontaggio della gru la normale viabilità sarà ripristinata.

Quando è prevista l'apertura della Metro 4

Dopo i vari rinvii, l'apertura della prima tratta della metro 4, dall'aeroporto di Linate alla stazione Dateo, è prevista entro quest'anno, nel 2022. Per il completamento della linea blu, che collegherà da Est a Ovest la città da Linate a San Cristoforo, bisognerà invece aspettare il 2024: il grosso del lavoro è stato comunque completato, con le "talpe" che hanno scavato le gallerie in cui sfrecceranno i treni della metro.