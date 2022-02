Autocisterna che trasporta rifiuti in fiamme sull’autostrada A1: traffico in tilt tra Milano e Lodi Lunghe code e traffico in tilt tra Milano Sud e Lodi a causa di un incidente sull’autostrada A1 che ha visto coinvolta un’autocisterna che trasporta rifiuti.

Chilometri e chilometri di code questa mattina lungo l'autostrada A1, tra Milano Sud e Lodi. La causa è un incidente che ha coinvolto un'autocisterna che trasporta rifiuti. La dinamica di quanto accaduto è ancora tutto da verificare: al momento risulta un ferito, ma sono ancora in corso i soccorsi. Si tratta di un uomo di 47 anni, forse il conducente del mezzo pesante: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Melegnano. Lo schianto si è verificato nel tratto dell'intersezione di Lodi. Sul posto sono accorse cinque squadre dei vigili del fuoco e i medici e paramedici del 118, con due ambulanze e un'automedica. Per permettere meglio l'intervento dei soccorsi è stato chiuso il tratto autostradale tra l'allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni: i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l'incendio. Dalle prime informazioni e i primi video pubblicati sui social, sembrerebbe che l'autocisterna abbia preso fuoco verso le 6.30 di questa mattina e che l'incidente abbia coinvolto quindi gran parte della carreggiata: per questa la decisione di chiudere parte del tratto autostradale in entrambe le direzioni.

Chiuso un tratto dell'autostrada

Tutte le informazioni sul traffico sono state rese note sul sito di Autostrade per l'Italia: "Sulla A1 Milano – Napoli tra l'allacciamento con la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Lodi in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito di un incidente avvenuto al km 21. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni con code". Per evitare di finire nel traffico Autostrade consiglia: "A chi viaggia verso Bologna consigliamo di uscire a Melegnano e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Lodi. A chi percorre la A1 Milano- Napoli e viaggia verso Milano, consigliamo di uscire a Casalpusterlengo e percorrere la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso". Intanto si resta in attesa di capire la gravità dell'incidente.