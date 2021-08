Si scontra con il monopattino elettrico contro un’auto: 13enne ricoverato in prognosi riservata Un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito dopo che, a bordo del suo monopattino elettrico, si è scontrato contro un’automobile a Cinisello Balsamo (Milano). L’incidente si è verificato domenica 15 agosto. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Il 13enne è stato trasportato d’urgenza in ospedale dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

Un ragazzino di 13 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo che si è scontrato con il suo monopattino elettrico contro un'automobile. L'incidente si è verificato domenica 15 agosto a Cinisello Balsamo (Milano). Il 13enne è ancora ricoverato in prognosi riservata in ospedale. La conducente del veicolo invece non avrebbe riportato ferite. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso.

Il ragazzo si è scontrato contro un'automobile

Stando a quanto riportato dal giornale MilanoToday, l'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato attorno l'ora di pranzo di Ferragosto. Sulla base delle prime informazioni ottenute il ragazzo era sul suo monopattino elettrico quando, in via Dante all'incrocio con via Colombo, si è scontrato contro un'automobile Toyota. Alla guida si trovava una donna di 63 anni che non ha riportato gravi lesioni.

Il 13enne trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda

Oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cinisello Balsamo che cercheranno di accertare eventuali responsabilità. Dopo aver fornito le cure sul posto, i medici e i paramedici hanno valutato il trasporto d'urgenza del giovane all'ospedale Niguarda. Il 13enne, di cui non si conoscono le condizioni, è al momento ricoverato in prognosi riservata.

Un altro incidente con il monopattino elettrico a Milano

Solo qualche mese fa si era verificato un altro incidente con il monopattino a Milano: un ragazzo si trovava in zona Navigli quando è caduto dal suo mezzo e ha perso conoscenza. Il 27enne è stato poi trasportato in ospedale dove è stato ricoverato. Fortunatamente non era in pericolo di vita. A causa della caduta, ha riportato un trauma cranico. I medici e i paramedici, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, lo hanno trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano.