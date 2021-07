Milano, cade dal monopattino sui Navigli e perde conoscenza: 27enne portato in ospedale Paura per un ragazzo di 27 anni a Milano. Nella notte è caduto dal suo monopattino elettrico mentre percorreva via Ascanio Sforza, lungo il Naviglio pavese, e ha riportato un trauma cranico perdendo conoscenza. Soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Rozzano.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

È caduto dal suo monopattino elettrico mentre si trovava in zona Navigli, a Milano, ed ha perso conoscenza. Per fortuna però un ragazzo di 27 anni si è ripreso ed è stato poi trasportato in ospedale, dove è ricoverato non in pericolo di vita. L'ultima disavventura legata alla micro mobilità elettrica, come vengono codificati questi incidenti dall'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuta nella notte di oggi, domenica 18 luglio, in via Ascanio Sforza, sul Naviglio pavese. Attorno alle 4 di notte il malcapitato, un ragazzo le cui iniziali sono Q.H.M.A., si trovava sul tratto di strada poco prima della circonvallazione esterna, all'altezza del civico 65, quando è caduto per cause da accertare dal suo monopattino. Il giovane, come spiega l'Areu in una nota, nella caduta ha riportato un trauma cranico con perdita di coscienza. Soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica, si è fortunatamente ripreso ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Milano, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Notte di sangue sulle strade milanesi

I monopattini si confermano mezzi pericolosi, al pari però di quelli che già da anni circolano sulle strade: altri due gravi incidenti stradali avvenuti nella notte a Milano e nel Milanese hanno visto coinvolti infatti un'auto e uno scooter. In quest'ultima circostanza il mezzo a due ruote è stato travolto da un'auto pirata condotta da un ragazzo 27enne, poi denunciato ai carabinieri grazie all'intervento della madre. A causa di una sua manovra avventata un ragazzo di 19 anni ha perso la gamba destra.