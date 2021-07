Milano, perde il controllo del monopattino e cade: in codice rosso una ragazza di 21 anni Una ragazza di 21 anni è stata portata in ospedale in codice rosso ieri sera dopo esser caduta dal monopattino mentre si trovava a San Babila a Milano. La ragazza avrebbe perso il controllo del mezzo elettrico cadendo a terra rovinosamente. Subito sono scattati i soccorsi: non sarebbe ora in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ha perso il controllo del suo monopattino elettrico ed è finita a terra riportando diversi traumi. Si trova ora ricoverata in gravi condizioni una ragazza di 21 anni. Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane ieri sera poco prima di mezzanotte era in piazza San Babila, in pieno centro a Milano, quando è caduta dal suo monopattino cadendo rovinosamente a terra.

La ragazza non sarebbe in pericolo di vita

Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno subito confermato le gravi condizioni in cui si trova la ragazza: disperato il trasporto in codice rosso in ospedale Policlinico dove è ricoverata. I sanitari hanno giudicato le sue condizioni serie a causa dei diversi traumi riportati sul corpo ma la 21enne non sarebbe in pericolo di vita. Ora le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto passo per passo: al momento sembrerebbe che nell'incidente non sia rimasto coinvolto nessun altro mezzo, anche perché quel tratto di piazza è pedonale e chiuso alle auto. Gli accertamenti di queste ore confermeranno o meno la dinamica.

Altro incidente con il monopattino nella notte

Ma non si tratterebbe dell'unico incidente con il monopattino delle ultime ore. Poco dopo l'una, un secondo schianto è avvenuto in via Cenisio, sempre a Milano, dove è rimasto coinvolto un altro giovane, questa volta di 24 anni. Anche in questo caso il ragazzo non è riuscito a tenere il controllo del mezzo elettrico cadendo così a terra. Le sue condizioni sono comunque meno serie. I sanitari lo hanno soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.