Si schiantano con l’auto contro un tir nel Lecchese: morti due coniugi, grave la figlia. Disposta l’autopsia

La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Alessandro Giovenzana, il 66enne deceduto il 16 luglio insieme alla moglie Maria Assunta Cattaneo nello schianto contro un tir a Monte Marenzo (Lecco). La figlia 32enne è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

(immagine di repertorio)

Alessandro Giovenzana e la moglie Maria Assunta Cattaneo sono deceduti in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 luglio, sulla strada della Levata a Monte Marenzo (in provincia di Lecco). Stando a quanto ricostruito, i due coniugi viaggiavano a bordo della Kia Picanto che, per ragioni ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un tir che viaggiava in direzione opposta. Con loro in auto c'era anche la figlia 32enne, al momento ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Giovenzana che si trovava alla guida al momento dell'incidente.

L'incidente si è verificato intorno alle 16 del 16 luglio sulla strada della Levata a Monte Marenzo, all'intersezione con via Roma. Giovenzana, 66enne residente nella Sala di Monte Marenzo con la moglie 67enne Cattaneo, avrebbe perso il controllo dell'auto finendo per schiantarsi frontalmente contro un camion e, infine, contro il guardrail. Alla guida del mezzo pesante, con targa croata, c'era un 41enne proveniente dalla Croazia che, in base alle prime informazioni, avrebbe provato a evitare l'impatto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con quattro ambulanze, l'automedica e gli elisoccorsi da Sondrio e Bergamo. I vigili del fuoco di Lecco hanno liberato dalle lamiere i tre che si trovavano a bordo dell'auto. Per Giovenzana e Cattaneo sono stati dichiarati i decessi sul posto, mentre la loro figlia è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Bergamo, dove si trova ancora ricoverata in gravi condizioni.

Gli accertamenti su quanto accaduto sono stati affidati ai carabinieri di Calolzio e ai colleghi del nucleo Radiomobile di Lecco. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Giovenzana, per chiarie il motivo per cui avrebbe perso il controllo dell'auto.