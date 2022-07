Si schianta con l’auto contro un albero, ma non chiama i soccorsi per evitare l’alcol test Un ragazzo di 26 anni è andato a scontrarsi contro un albero perché sotto effetto dell’alcol: una volta arrivati i soccorsi si è rifiutato di scendere per non sottoporsi all’alcol test.

Ha preferito restare chiuso in auto ferito e non chiamare i soccorsi. Tutto pur di evitare l'alcol testo. Protagonista della vicenda è un ragazzo di 26 anni. Dalle prime informazioni, oggi sabato 16 luglio verso le 7.30 il ragazzo è andato a scontrarsi contro un albero con la sua macchina rimanendo ferito. Al posto però di chiamare i soccorsi è rimasto chiuso dentro: i paramedici ci hanno messo qualche minuto per capire che l'uomo non voleva uscire perché temeva l'alcol test.

Il ragazzo era sotto effetto dell'alcol

I fatti sono accaduti lungo viale Marconi a Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Il 26enne, probabilmente sotto effetto dell'alcol, ha perso il controllo della sua auto andando a finire contro un albero a lato della carreggiata. Subito i passanti e gli altri automobilisti si sono fermati a prestare soccorso e chiamare il 112. Pochi minuti dopo sul posto sono arrivate due ambulanze e i vigili del fuoco. A convincere il giovane a scendere sono stati gli agenti della polizia locale.

La fuga dall'ospedale

Una volta fuori dalla macchina è stato portato in ospedale ma non appena solo il 26enne è scappato: non si è così sottoposto agli accertamenti per controllare se ci fossero alcol e droga nel sangue. Ora il giovane per questo rifiuto rischia una multa fino a 6mila euro e l'arresto da sei mesi a un anno. E ancora: è scattata la sanzione amministrativa che prevede la sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e la confisca del veicolo. Tutti gli accertamenti sono ancora in corso. Sicuro è che nessun altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.