Si schianta con l'auto contro il casello dell'autostrada a Gallarate: morto Pietro Balzarini Un'auto si è schiantata contro il casello dell'A8 di Gallarate (Varese) nella mattinata di sabato 13 luglio. Al volante c'era il 53enne Pietro Balzarini, morto all'impatto.

A cura di Enrico Spaccini

Pietro Balzarini e l'auto finita contro il casello di Gallarate

Pietro Balzarini è deceduto nella mattinata di ieri, sabato 13 luglio, in seguito a un incidente avvenuto al casello di Gallarate dell'autostrada del Laghi A8, in direzione Varese. Per motivi che non sono stati ancora chiariti, il 53enne si è schiantato con la sua auto contro uno dei cordoli d'imbocco di una delle corsie. In pochi secondi, la vettura ha preso fuoco, con le fiamme che hanno avvolto l'abitacolo senza lasciare scampo al conducente. Per consentire le operazioni di soccorso, sono state chiuse parzialmente le corsie in direzione Milano causando pesanti disagi al traffico.

Lo schianto contro l'isola in cemento del casello

Erano passate da poco le 8 di mattina del 13 luglio quando una Toyota Corolla si è schiantata contro un cordolo del casello di Gallarate. Alla guida c'era Pietro Balzarini, ed era solo a bordo dell'auto. Il 53enne, residente proprio a Gallarate, avrebbe perso il controllo della vettura per motivi che dovranno essere chiariti dagli agenti della polizia stradale della sottosezione di Olgiate Olona-Busto Arsizio intervenuti sul posto.

La Toyota, dunque, ha impattato ad alta velocità contro una delle isole in cemento della penultima corsia del casello, quella dedicata ai possessori di Telepass. Nonostante il traffico intenso che ha caratterizzato la giornata, in quel momento lungo il percorso fatto dall'auto di Balzarini non c'erano vetture in coda. Questo ha fatto sì che il 53enne fosse l'unico ad aver riportato conseguenze nell'incidente.

L'auto è andata a fuoco in pochi attimi

Alcuni testimoni hanno riferito che appena dopo l'impatto con il cordolo, la Toyota è andata a fuoco. In pochi attimi, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme che non hanno lasciato scampo a Balzarini. Sul posto sono arrivati i mezzi inviati dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza e quelli dei vigili del fuoco del Sempione.

Per consentire le operazioni di soccorso sono state chiuse parzialmente le corsie dell'autostrada in direzione Milano. Balzarini, però, è stato estratto dall'auto quando ormai era già deceduto. La stradale ha eseguito i rilievi sul posto, dovrà ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e spiegare come mai il 53enne non sia riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto fatale.