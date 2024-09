video suggerito

Si schianta con la moto contro un'auto nel centro di Bergamo: morto 33enne Yemlal El Arbi è morto dopo essersi schiantato con la moto contro un'auto. L'incidente è avvenuto nella mattinata del 7 settembre nel centro di Bergamo. Il 33enne era padre di un bambino di 2 anni.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 33enne è morto nella mattinata di ieri, sabato 7 settembre, in seguito a un incidente stradale nel centro di Bergamo. Il giovane, Yemlal El Arbi, stava guidando la sua Yamaha quando si è schiantato contro un'auto che stava svoltando. L'impatto è stato così violento da spezzare in due la motocicletta dopo aver sbattuto contro una colonna. I medici hanno provato per un'ora a rianimare il 33enne, il quale, però, è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. L'automobilista ne è uscito illeso, mentre una 52enne che stava passeggiando con il cane è stata soccorsa perché colpita da alcuni frammenti delle vetture coinvolte nell'incidente e perché sotto choc.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 10:20 del 7 settembre, lungo via Petrarca nel centro di Bergamo. Stando a quanto ricostruito, El Arbi, conosciuto da tutti come Zaccaria, era in sella alla sua Yamaha e proveniva da via Verdi, secondo alcuni testimoni, a velocità sostenuta. Arrivato all'incrocio con via Locatelli, il 33enne ha impattato contro una Mercedes nera guidata da un 72enne che proveniva dalla direzione opposta e stava svoltando a sinistra.

Per l'impatto, la moto si è spezzata in due dopo essersi schiantata con una colonna all’angolo di via Locatelli ed El Arbi è stato sbalzato per oltre 20 metri, verso piazza della Libertà. I primi a soccorrerlo sono state due operatrici sanitarie che si trovavano in zona in quel momento. Le condizioni del 33enne sono apparse subito critiche: i soccorsi sono arrivati sul posto con due ambulanze e due auto mediche, ma una volta arrivato all'ospedale Papa Giovanni XXIII i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Le condizioni dell'automobilista e la donna colpita dai frammenti di carrozzeria

El Arbi era cittadino italiano e aveva origini marocchine. Sposato, viveva con la moglie e il loro figlio di 2 anni a Osio Sotto. Ormai da dieci anni lavorava per l'azienda Lena anticorrosione Srl. Per quanto riguarda l'automobilista, il 72enne ne è uscito illeso.

Coinvolta anche una signora di 52 anni che si trovava in quel punto insieme al suo cane. La donna è stata colpita da alcuni frammenti di carrozzeria, ma sembrerebbe non aver riportato ferite gravi. Sotto choc, è stata trasportata in ospedale in codice giallo per alcuni accertamenti. La polizia locale si è occupata dei rilievi del caso e della raccolta delle testimonianze per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.