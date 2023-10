Si schianta con la moto contro un’auto a Milano: chi era Roberto Jalal Petagna Roberto Jalal Petagna, gestore di un noto locale in corso Buenos Air, è la vittima dell’incidente tra via Sebenico e via Volturno, al quartiere Isola di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

L'uomo di 42 anni rimasto coinvolto nel grave incidente all'incrocio tra via Sebenico e via Volturno, al quartiere Isola di Milano, è morto poche ore dopo esser arrivato all'ospedale Niguarda di Milano. La vittima è Roberto Jalal Petagna, gestore di un noto locale in corso Buenos Air. Ora gli agenti sono al lavoro per cercare di capire cosa sia successo.

Da una prima ricostruzione dei fatti l'uomo è rimasto coinvolto oggi domenica 29 ottobre in uno schianto tra una moto e un'auto. La vittima era a bordo della sua moto che viaggiava su via Volturno in direzione di via Confalonieri quando all'incrocio con via Sebenico si è schiantato con un'auto guidata da un 30enne. Dalle prime indagini sembrerebbe che lo scontro sia stato causato da una mancata precedenza a un incrocio non regolato da semaforo.

Altre due persone sono rimaste coinvolte ma le loro ferite non sono gravi: per accertamenti sono state portate rispettivamente al Fatebenefratelli e al Niguarda, entrambi in codice verde.