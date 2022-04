Si schianta con la moto contro una macchina lungo la Gardesana, 42enne muore sul colpo Si schianta con la moto contro una macchina lungo la Gardesana orientale. Andrea Galvan, 42 anni, muore sul colpo. Illeso l’automobilista 18enne.

A cura di Enrico Spaccini

Stava percorrendo in sella alla sua moto la strada statale 249, il tratto che collega Castelnuovo a Pacengo (entrambe in provincia di Verona) vicino alle rive del lago di Garda e quasi al confine con i territori bresciani. Ad un certo punto, intorno alle 15 di giovedì 21 aprile, Andrea Galvan si è scontrato contro un'auto che viaggiava in direzione opposta, morendo sul colpo.

Lo scontro lungo la Gardesana orientale

L'impatto è avvenuto all'altezza di una pompa di benzina lungo la Gardesana orientale. L'auto era guidata da un ragazzo di 18 anni e proveniva da Lazise, poco più a nord. Il motivo dell'incidente è ancora tutto da chiarire. Galvan aveva 42 anni. Era residente a Castagnaro, nella Bassa Veronese, e lavorava a Peschiera del Garda in un ristorante. Quando sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, era già morto. Il 18enne alla guida dell'auto è rimasto illeso. I rilievi sul luogo dell'incidente sono stati affidati alla polizia stradale, che dovrà stabilire le cause dello scontro ed eventuali responsabilità.

L'incidente nel bresciano

Poco più di un mese fa, la Gardesana è stata teatro di un altro incidente. In quel caso, è avvenuto sul lato opposto del lago, nella parte occidentale. Due auto si erano scontrate con un mezzo pesante nel tratto in corrispondenza del chilometro 78,900. Il territorio era quello del comune di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Intervenuti polizia stradale, il personale sanitario del 118 e tecnico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. Come comunicato da Anas, la strada è rimasta chiusa per alcune ore in entrambi i sensi di marcia per permettere la rimozione del camion e dei detriti dalla carreggiata.