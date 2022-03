Incidente stradale nel Bresciano, scontro tra auto e camion: chiusa la Gardesana occidentale Incidente stradale nel Bresciano, coinvolti due auto e un camion. Chiusa la strada statale 45/bis “Gardesana Occidentale”

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Incidente stradale nel Bresciano, coinvolti nello scontro due autovetture ed un mezzo pesante. A causa dell'impatto è stata provvisoriamente chiusa al transito la strada statale 45/bis "Gardesana Occidentale", in entrambi i sensi di marcia, nel tratto in corrispondenza del km 78,900, nel territorio comunale di Toscolano Maderno, in provincia di Brescia. Sul luogo dell'incidente sono subito intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, il personale sanitario dell'ambulanza del 118, e il personale tecnico dell'Anas.

Sono in corso le operazioni per rimuovere il veicolo pesante e i detriti causati dall'impatto dalla carreggiata, come comunicato da Anas. Solo al termine dei rilievi e di queste attività sarà possibile riaprire la strada al transito e ripristinare la regolare circolazione veicolare. Non è la prima volta, purtroppo, che sulla Gardesana si verificano violenti incidenti stradali. Anzi, negli ultimi mesi si sono registrati incidenti anche mortali.

Solo lo scorso 14 febbraio, un terribile incidente frontale tra un furgone e un camion sulla Gardesana, all'altezza di Mazzano, era costato la vita a due operai dell'Europa orientale, un 53enne polacco e un 27enne ucraino che viaggiavano su un furgone di una ditta bresciana. Il 22 gennaio, invece, un altro incidente stradale molto violento sulla stessa strada aveva visto la morte di 5 ragazzi. In quel caso il sinistro è avvenuto a Rezzato, poco dopo le ore 13. L'auto con a bordo i 5 ragazzi, tutti ventenni, si era scontrata frontalmente con un autobus. L'autista, un uomo di 58 anni, è sopravvissuto all'impatto ed è stato ricoverato poi in codice giallo presso l'ospedale di Brescia.