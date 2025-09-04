Si schianta con la moto contro un furgone in retromarcia: morto l’imprenditore Angelo Gritti

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 79enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre, in seguito a un incidente stradale a Spirano (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un furgone che stava effettuando una manovra in retromarcia. Il motociclista, l'imprenditore Angelo Gritti, è morto sul colpo. Lievi ferite, invece, per il 42enne che si trovava alla guida del furgone.

L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 14 del 4 settembre in via Martiri del lavoro, nella zona industriale a sud di Spirano. Un 42enne stava facendo una manovra in retromarcia per entrare in una ditta della zona con il suo Ford e-Transit quando, per motivi ancora non chiari, Gritti si è schiantato contro una fiancata del mezzo con la sua Kawasaki.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Treviglio. Al loro arrivo, le condizioni del 79enne erano critiche e hanno dovuto constatarne il decesso prima di poterlo trasportare in ospedale. Soccorso anche il 42enne, che ha riportato ferite lievi ed è stato medicato al pronto soccorso del Policlinico di Zingonia in codice verde. Poco dopo è arrivata sul luogo dell'incidente anche la moglie della vittima, la quale ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal personale del 118.

Gritti era un imprenditore ed era il titolare della Costruzioni Aeromeccaniche Gritti. Il 79enne stava andando al lavoro con la sua moto, con la ditta che si trova a pochi capannoni di distanza dal punto in cui è avvenuto lo schianto mortale. Gli accertamenti sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità sono stati affidati ai carabinieri di Treviglio e di Romano.