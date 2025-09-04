Chi era Angelo Gritti, l’imprenditore morto nello schianto con la moto contro un furgone in retromarcia

L’imprenditore Angelo Gritti è deceduto il 4 settembre in seguito a un incidente stradale a Spirano (Bergamo). Il 79enne ha impattato contro un furgone mentre andava al lavoro alla sua ditta, la ‘Costruzioni aeromeccaniche Gritti’.

Si chiamava Angelo Gritti, il 79enne deceduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 settembre, in un incidente con la moto a Spirano (in provincia di Bergamo). L'imprenditore stava andando al lavoro alla sua ‘Costruzioni aeromeccaniche Gritti‘ nella zona industriale del paese quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si è schiantato contro la fiancata di un furgone impegnato in una manovra di retromarcia. L'impatto è stato violento: Gritti è morto prima del trasporto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, mentre il 42enne che guidava il mezzo pesante è stato medicato per un colpo alla testa. Il 79enne lascia la moglie e due figlie.

Gritti era molto conosciuto a Spirano. Era stato lui negli anni '60 a fondare l'azienda di famiglia, la ‘Costruzioni aeromeccaniche Gritti' specializzata in impianti di aspirazione e filtrazione industriale e nata come officina nel centro del paese. Solo negli anni '90 ha dovuto trasferirsi in periferia, in un capannone di viale Martiri del lavoro.

Proprio lungo quella strada si è verificato l'incidente che il 4 settembre ha portato alla sua morte. Gritti stava viaggiando in sella alla sua Kawasaki Z 1000 quando, quasi arrivato alla sua ditta, ha impattato contro la fiancata sinistra di un Ford e-Transit della ditta di trasporti Dhl. Alla guida del furgone c'era un 42enne che, stando ai primi rilievi, stava effettuando una manovra in retromarcia per entrare nel cancello di un'azienda.

I sanitari della Croce Rossa di Treviglio hanno dovuto constatare sul posto il decesso di G ritti e trasportare al pronto soccorso del Policlinico di Zingonia in codice verde l'automobilista 42enne per alcuni accertamenti. La ricostruzione di quanto accaduto è stata affidata ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Treviglio e di Romano, intervenuti insieme agli agenti della polizia locale di Spirano.