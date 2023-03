Si schianta con la moto contro un camion in un incrocio, morto un uomo Un 46enne è morto dopo essersi schiantato contro un camion. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I carabinieri indagano per ricostruire la dinamica.

Un uomo di 46 anni è morto oggi pomeriggio, mercoledì 15 marzo, in un incidente lungo la ex strada Statale Lenese a Offlaga, in provincia di Brescia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Verolanuova per ricostruire la dinamica e effettuare i rilevamenti del caso.

Secondo quanto ricostruito finora, il 46enne stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro un camion intorno alle 17. Pare che il mezzo pesante, una volta raggiunto l'incrocio con via Caduti di Nassiriya, abbia iniziato la manovra di svolta a sinistra. In quel momento, sarebbe sopraggiunta la moto Aprilia guidata dal 46enne.

L'impatto è stato talmente violento da far finire la corsa della due ruote a decine di metri di distanza, mentre il motociclista è stato sbalzato sull'asfalto.

Nonostante la tempestività dei soccorsi dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza, per il motociclista non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Al momento non risultato altri feriti.

