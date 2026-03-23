Si schianta con la bici contro una moto nella Bergamasca: morto il 25enne Mattia Signorelli

Il 25enne Mattia Signorelli ha perso la vita in seguito a un grave scontro tra una moto e la sua bicicletta nei pressi di Colli di San Fermo, nella Bergamasca. Grave anche il 21enne che si trovava alla guida della motocicletta.

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Nel corso della mattina di ieri, domenica 22 marzo, si è verificato un grave scontro tra una moto e una bicicletta nei pressi di Colli di San Fermo, ad Adrara San Rocco, nella Bergamasca. In seguito all'impatto, ha perso la vita Mattia Signorelli, ciclista di 25 anni di Villa di Serio, da poco trasferitosi a Gazzaniga per convivere con la fidanzata. Grave anche il 21enne che si trovava alla guida della motocicletta.

L'incidente nella Bergamasca

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato sulla provinciale dei Colli di San Fermo quando – per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine – la bicicletta su cui stava pedalando Signorelli si sarebbe schiantata contro una motocicletta guidata da un ragazzo di 21 anni.

Dopo aver ricevuto l'allarme al numero unico di emergenza, sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Tuttavia, una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 25enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare: il giovane è morto sul colpo, vano ogni tentativo di rianimarlo. Il motociclista, invece, un ragazzo di 21 anni residente nella Bergamasca, è stato trasportato a bordo dell'elisoccorso in codice rosso (con la massima urgenza) all'ospedale di Brescia.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per avviare gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi accertare tutte le responsabilità del caso. Tra le diverse ipotesi avanzate dai carabinieri, quella di un sorpasso azzardato da parte del centauro.