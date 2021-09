Si schianta con il suo monopattino contro un’auto in sosta: grave un ragazzo di 26 anni Un uomo di 26 anni è caduto dal suo monopattino elettrico dopo essersi scontrato con un’auto in sosta: è successo questa notte, sabato 25 settembre a Milano. Il 26enne è stato trasferito d’urgenza in ospedale con un trauma cranico. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per svolgere i rilievi e capire cosa sia successo.

A cura di Ilaria Quattrone

Si trovava a bordo del suo monopattino elettrico quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un'auto in sosta: è successo questa notte, sabato 25 settembre, a Milano. L'uomo di 26 anni è stato trasferito in ospedale in condizioni gravi. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Il 26enne ha riportato un trauma cranico

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 2.55. In via Antonio Gazzoletti sono arrivati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'ambulanza. Dopo avergli fornito le prime cure sul posto, gli operatori lo hanno trasferito in codice rosso all'ospedale San Carlo. Il 26enne ha infatti riportato un importante trauma cranico.

Sesto San Giovanni, 13enne muore dopo esser caduto dal monopattino

L'attenzione sulla necessità di fornire nuove regole che possano disciplinare la micromobilità elettrica si è accesa dopo il caso di Fabio Mosca, il 13enne morto a Sesto San Giovanni dopo essere caduto da un monopattino. Il 13enne ha perso il controllo ed è caduto sbattendo con violenza la testa. Nonostante la folle corsa in ospedale, per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Dopo la sua morte a Sesto San Giovanni è stato reso obbligatorio l'uso del casco e la velocità ridotta. Inoltre il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una proposta di legge da presentare in Parlamento per vietare i monopattini ai minori e imporre a tutti l'uso del casco.