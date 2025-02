Si ribaltano per diverse volte con l’auto e finiscono in aperta campagna: due feriti, uno è gravissimo

video suggerito

Incidente stradale a Suzzara (Mantova): il conducente di un veicolo ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata più volte ed è finita in aperta campagna. Un uomo è gravissimo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, domenica 16 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Suzzara, comune che si trova in provincia di Mantova. Il conducente di un'automobile ha perso il controllo del veicolo e si è ribaltato più volte finendo poi in aperta campagna. Con lui c'era un altro passeggero. Entrambi sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'episodio si è verificato alle 5 del mattino e precisamente lungo la strada che si trova vicino all'argine Cattaneo. La dinamica è ancora poco chiara. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con ambulanze e automediche.

Il ferito più grave, un uomo di 53 anni che vive a Pegognaga a cui è intestato il veicolo, è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Mantova: le sue condizioni sono gravissime, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Un uomo di trent'anni (anche lui residente a Pegognaga) è stato trasferito in ospedale a Mantova in codice giallo: le sue condizioni sono meno gravi.

Poco prima delle 5 (di questa notte) a Suzzara, strada argine Cattaneo, c’è stata una fuoriuscita autonoma di autovettura. Oltre loro, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dall'auto e hanno messo in sicurezza l'area. I carabinieri di Pegognaga hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.