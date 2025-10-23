Si finge il pr di una nota discoteca di Milano e violenta una ragazza: 29enne condannato a 4 anni e 2 mesi

Un 29enne è stato condannato oggi, giovedì 23 ottobre, a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale: lo scorso 23 novembre si era finto il pr di una nota discoteca di Milano per far entrare gratis nel locale una ragazza e poi abusare di lei.

Foto di repertorio

Si è finto il pr di una nota discoteca di Milano e ha fatto entrare gratis nel locale una ragazza. Poi, approfittando delle sue condizioni per via dell'alcol, ha abusato di lei. Per questo un 29enne è stato condannato oggi, giovedì 23 ottobre, a 4 anni e 2 mesi per violenza sessuale. A deciderlo, al termine del processo con rito abbreviato, è stata la gup Sonia Mancini.

L'episodio, al centro del procedimento, risale allo scorso 23 novembre, ma non sarebbe il primo. Secondo quanto emerso dalle indagini, infatti, l'uomo sarebbe a giudizio anche per una vicenda analoga. Anche in quel caso, stando alle accuse, gli abusi sarebbero avvenuti all'interno di una discoteca con le stesse modalità. Tant'è che nel provvedimento che lo scorso maggio lo ha fatto finire ai domiciliari si parla di "allarmante ritualità".

La sera della violenza in discoteca

Secondo gli accertamenti e l'ordinanza di custodia cautelare, la sera dello scorso 23 novembre la vittima, insieme a un'amica, sarebbe stata ospitata gratuitamente al tavolo del 29enne, conosciuto il giorno prima nello stesso locale, e con il quale si era scambiata qualche messaggio su Instagram.

Quando la ragazza si è sentita male per via dell'alcol durante la serata, il presunto pr avrebbe approfittato di lei fino a quando la ragazza è riuscita a liberarsi dalla presa e a scappare. A lanciare l'allarme sono stati gestori della discoteca, allertati a loro volta dall'addetta al guardaroba che aveva sentito la vittima raccontare l'accaduto all'amica.