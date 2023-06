Si cerca un uomo di 49 anni disperso in Brianza: denunciata la scomparsa dopo quattro giorni Non si hanno più notizie di un uomo di 49 anni disperso nella Brianza lecchese: la famiglia ha dato l’allarme dopo quattro giorni perché il 49enne si era già allontanato di sua spontanea volontà.

A cura di Giorgia Venturini

Dallo scorso sabato 24 giugno si cerca un uomo di 49 anni disperso a Colle Brianza, in provincia di Lecco. La famiglia ha lanciato l'allarme della sua scomparsa dopo quattro giorni perché non è la prima volta che il 49enne si allontana e fa perdere le sue tracce. Le altre volte però dopo qualche ora ritornava a casa da solo, questa volta invece di lui non si hanno ancora sue notizie. Così familiari e amici hanno iniziato a preoccuparsi e hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Le ricerche per tutta la Brianza lecchese

Da ieri martedì 27 giugno si cerca senza sosta l'uomo: nella Brianza lecchese sono impegnate nelle ricerche i soccorritori del Soccorso alpino del Triangolo Lariano della XIX Delegazione Lariana, i vigili del fuoco di dieci squadre, i volontari della Protezione civile. Sul campo anche le forze speciali, ovvero gli uomini specializzati nelle operazioni speleo alpino fluviali e le squadre della Tas esperti nella topografia della zona.

Le ricerche si stanno concentrando soprattutto nei boschi vicino a Campsirago e Montevecchia dove l'uomo potrebbe essersi addentrato per fare una passeggiata. Al momento l'esito delle ricerche è negativo, ma continueranno anche per tutta la giornata di oggi mercoledì 28 giugno.