Si cerca Ivan “Magoo” Sirtori, scomparso da due settimane a Colle Brianza È scomparso da ormai 15 giorni Ivan “Magoo” Sirtori, 49 anni, residente a Colle Brianza (Lecco). “Ama isolarsi da tutti nei boschi per riflettere e comporre le sue opere, ma mai era rimasto in silenzio così a lungo”. Al lavoro Vigili del fuoco, Soccorso alpino, Protezione civile e Carabinieri.

È scomparso da ormai 15 giorni Ivan "Magoo" Sirtori, 49 anni. Psicologo, musicoterapeuta, artista. Da una passeggiata nei suoi boschi intorno a Colle Brianza, nel Lecchese, non è più tornato: sono al lavoro da due settimane vigili del fuoco, tecnici del Soccorso alpino e volontari della Protezione civile che hanno battuto a tappeto in un lungo e in largo la zona del San Genesio e di Montevecchia, e ancora l'area del Parco regionale della Valle del Curone e Vercurago, dove alcuni testimoni lo avrebbero incrociato.

"È successo qualcosa di brutto"

"Ama isolarsi da tutti per riflettere e comporre le sue opere, ma mai era rimasto in silenzio così a lungo. La moglie Lara è molto preoccupata", ha raccontato Efrem Brambilla, amico di Ivan e sindaco di Santa Maria Hoè (Lecco). "Magoo, ovunque tu sia, spero che tu stia bene. Spero di rivederti al più presto per un pomeriggio insieme". Le operazioni di ricerca, nel frattempo, si sono interrotte in attesa di nuovi sviluppi.

Chi è Ivan "Magoo" Sartori

Così si descrive Ivan Sartori, in arte Magoo. "Parlo, scrivo, canto e suono, mi rabbuio e m'illumino più volte al giorno, prima e dopo i pasti, tra alba e tramonto". E ancora. "Ho lavorato come psicologo, musicoterapista, educatore in ambito scolastico e bibliotecario, organizzatore di eventi e festival artistico-culturali". Poi la svolta nel 2012, con la scelta di andare nei boschi come un moderno Walden. Gli stessi boschi che, da un paio di settimane, sembrano averlo inghiottito. "Oggi finalmente faccio me stesso e mi occupo di mia moglie e dei miei figli, che è l’unica cosa che, per quanto mi riguarda, valga la pena fare".