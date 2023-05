Si butta in acqua per aiutare il suo cane, ma rischia di annegare: salvata una donna a Milano Una donna di 57 anni, residente a Milano, ha rischiato di annegare per salvare il proprio cane dopo che si era tuffato in un canale: portata a riva dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, la padrona non ha fortunatamente avuto conseguenze.

Bosco in Città

Cosa non si farebbe per salvare il proprio cane da un pericolo. Lo sa bene la padrona di 57 anni, residente in zona Ovest a Milano, che stamattina ha rischiato di annegare per andare in soccorso del proprio animale domestico dopo che si era tuffato in un laghetto: portata a riva dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118, la donna non ha fortunatamente avuto ripercussioni. Il rischio, però, è stato grosso.

La passeggiata mattutina al parco con il cane

È accaduto all'interno del parco pubblico Bosco in Città, area boschiva e polmone verde di Milano al finire di via Novara. Qui la 57enne, intorno alle 10 di oggi giovedì 25 maggio, come ogni mattina stava portando a spasso il proprio cane per i prati e per le strade alberate: a un certo punto, senza che la padrona potesse impedirlo, l'animale sarebbe finito dentro uno dei canali scolmatori che percorrono la zona.

Salvata dai vigili del fuoco mentre stava per annegare

La donna, in preda al panico, non ha avuto dubbi. Subito si è lanciata per tuffarsi in mezzo al corso d'acqua e ha afferrato il cucciolo, ma la forte corrente le avrebbe impedito poi di tornare indietro. Tra grida di aiuto e spavento sono così arrivati i soccorsi, accompagnati dai carabinieri: i vigili del fuoco hanno tratto in salvo cane e padrona raggiungendoli a nuoto, ed evitandogli soprattutto conseguenze forse fatali.