Si butta con il parapendio ma la sua vela si incastra su un albero: 49enne resta appesa per ore a 10 metri di altezza Ieri pomeriggio, in provincia di Lecco, una 49enne è rimasta appesa per ore a un albero dopo che il suo parapendio è rimasto incastrato su un albero durante un atterraggio di emergenza. Per metterla in salvo, gli operatori del soccorso alpino hanno dovuto lavorare per oltre due ore.

Ieri pomeriggio una 49enne è rimasta appesa a un albero a dieci metri da terra sotto al monte Cornizzolo (in provincia di Lecco) dopo che il paracadute con cui si era lanciata si è incastrato tra i rami. La donna aveva dovuto effettuare una virata di emergenza verso un bosco per evitare di schiantarsi al suolo dopo aver avuto alcune complicazioni con la vela. Dopo alcune ore è stata salvata dal soccorso alpino.

Tutto è successo nella giornata di ieri, domenica 18 maggio. Poco prima delle 14:00, la 49enne si è gettata con il suo parapendio dal monte Cornizzolo, uno dei luoghi preferiti di chi pratica questo sport nella zona attorno a Lecco. Durante il volo, però, qualcosa è andato storto e un problema con la vela l'ha obbligata a effettuare una manovra per un atterraggio di emergenza. A quel punto ha virato per atterrare su una zona boschiva nella zona di Cesana Brianza, ma il parapendio si è incastrato tra i rami di un albero e lei è rimasta appesa a mezz'aria in attesa dei soccorsi.

Alcuni colleghi che seguivano il volo della donna da terra hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del Soccorso Alpino, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Per riuscire a metterla in salvo, i soccorritori sono rimasti impegnati per circa due ore, dopo le quali sono riusciti a riportarla a terra in sicurezza e a recuperare la vela. La donna non ha riportato ferite tali da essere trasportata in ospedale.

Anche i vigili del fuoco e i Carabinieri di Lecco sono stati allertati dell'incidente.