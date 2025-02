Si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco per non andare in Tribunale: bloccato 52enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

L'operazione della polizia in via Vespucci a Monza

Un 52enne si è barricato nel suo appartamento in via Vespucci a Monza nella mattinata di ieri, mercoledì 12 febbraio, per evitare di essere condotto in Tribunale dalla polizia. L'uomo, infatti, avrebbe dovuto prendere parte all'udienza con rito direttissimo a suo carico. Il 52enne, però, ha provato a resistere alle forze dell'ordine minacciando di dare fuoco a sé stesso e alla casa, se i poliziotti non fossero andati via.

Stando a quanto ricostruito, l'uomo era stato tratto in arresto la sera precedente, martedì 11 febbraio, con l'accusa di danneggiamento aggravato avvenuto all’interno di una struttura sanitaria. L'indomani, la polizia di Stato si è presentata al suo appartamento di via Vespucci per prelevarlo e condurlo in Tribunale per la celebrazione dell’udienza con rito direttissimo. Tuttavia, l'uomo si sarebbe barricato all'interno dell'abitazione rifiutando ogni tentativo di interlocuzione con gli operatori di polizia.

Per questo motivo, il Questore ha fatto intervenire sul posto il negoziatore ed lo psicologo della polizia di Stato. L'obiettivo era avviare un dialogo con il 52enne, che stava minacciando di farsi male, per convincerlo ad aprire la porta. Gli agenti sarebbero riusciti a distrarlo al punto che una squadra delle Unità operative di pronto intervento della polizia di Stato è riuscita a entrare in casa e a bloccare l'uomo. In quel momento, pare avesse in mano un coltello da cucina di 30 centimetri e avesse già alcuni tagli sulle braccia.

I poliziotti lo hanno, quindi, trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza per accertare le sue condizioni di salute. Dopodiché, è stato condotto in Tribunale per l'udienza.