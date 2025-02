Finge di essere il parente di un ospite della Rsa per rubare portafogli, ma un’infermiera lo scopre e lo blocca

video suggerito

Un 48enne è riuscito a intrufolarsi all'interno di una Rsa di Milano fingendo di essere un parente di un ospite in visita. Un'infermiera di 35 anni, però, lo ha scoperto e lo ha fatto arrestare.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 48enne è stato arrestato dopo che aveva provato a rubare all'interno di una residenza sanitaria assistenziale di Milano. Stando a quanto ricostruito, l'uomo sarebbe riuscito a entrare nella struttura fingendo di essere parente di un ospite. Una volta scoperto, è stato bloccato da un'infermiera di 35 anni che è riuscita a evitare che fuggisse. Domani, lunedì 10 febbraio, il 48enne verrà processato per direttissima, mentre la donna che lo ha fermato ha rimediato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.

Come riportato da Ansa, il 48enne, italiano e con precedenti di polizia, era riuscito a entrare all'interno dell'Istituto Geriatrico Redaelli, nella periferia nord di Milano, confondendosi tra i vari parenti che volevano far visita ai propri cari ospiti della struttura. L'uomo sarebbe stato notato nella zona degli armadietti, mentre cercava di rubare alcuni portafogli. Rendendosi conto di essere stato ormai scoperto, il 48enne ha provato a scappare.

Un'infermiera che era di turno nella Rsa, però, gli si è piazzata davanti interrompendogli la fuga. L'uomo avrebbe cercato comunque di superarla con la forza, facendo cadere la 35enne, ma alla fine è stato bloccato. Il 48enne è stato, infine, tratto in arresto dalla polizia e nella giornata del 10 febbraio comparirà davanti al giudice per l'udienza direttissima. La 35enne, invece, è stata soccorsa e accompagnata all'ospedale Gaetano Pini. Nella colluttazione la giovane ha riportato alcune ferite non gravi ed è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni.