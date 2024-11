video suggerito

Si avvicina a una ragazza e cerca con la forza di baciarla: la vittima riesce a scappare e denuncia un 19enne Un ragazzo di 19 anni è stato denunciato per tentata violenza sessuale: avrebbe avvicinato una ragazza in strada e avrebbe provato ad abbracciarla e baciarla con la forza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

29 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tentata violenza sessuale a Cremona ai danni di una ragazza. In manette è finito un ragazzo di 18 anni: per lui si sono aperte le porte del carcere dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari.

Stando a quanto raccontato dalla vittima alla polizia, la giovane aveva trascorso la serata in compagnia di un'amica e con lei si stava dirigendo verso casa. A un certo punto il 18enne le si sarebbe avvicinato tentando di abbracciarla e baciarla. Fortunatamente la ragazza è riuscita a sottrarsi alla prese e in pochi secondi si è chiusa con la sua amica all'interno della propria auto.

L'aggressore avrebbe provato ad aprire la portiera dell'auto senza riuscirci. Le due ragazze hanno acceso il motore e sono riuscire a scappare. Si sono subito rivolte alla polizia che hanno avviato le indagini: gli agenti della Squadra Mobile di Cremona tramite le indagini sono riusciti a risalire all'identità del 18enne per poi trasmettere l'informativa alla procura della Repubblica di Cremona. Poco tempo dopo il giudice per le indagini preliminari ha disposto la misura cautelare in carcere.