Maltratta, violenta e sequestra la compagna: arrestato Custodia cautelare in carcere per un 37enne della provincia di Sondrio indagato per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della compagna.

Un uomo di 37 anni, residente in provincia di Sondrio, è finito in carcere perché indagato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate, violenza sessuale e sequestro di persona ai danni della compagna, una ragazza di 29 anni. Le indagini sono state svolte dagli agenti della squadra mobile di Sondrio coordinati dalla Procura.

A seguito di una denuncia, la polizia di Stato ha avviato le indagini. Gli investigatori hanno raccolto diverse testimonianze che confermerebbero la pericolosità del 37enne. L'uomo avrebbe infatti picchiato, violentato e sequestrato la compagna.

Un incubo che la donna è stata costretta a vivere per diverso tempo. Sulla base degli elementi raccolti e considerata, come scritto precedentemente la pericolosità del presunto aggressore, la Procura di Sondrio ha richiesto la custodia cautelare in carcere che è stata quindi disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio.

L'uomo è stato trasferito nel carcere di Sondrio

La misura è stata eseguita nella serata di venerdì 29 novembre. L'uomo è stato quindi trasferito nel carcere di Sondrio dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo restano sconosciute le condizioni della giovane donna. Nelle prossime settimane potrebbero esserci aggiornamenti sull'intera vicenda.