Abusa per anni della nipote minorenne: ai domiciliari un ex agente penitenziario di Monza Il gip di Monza ha disposto la custodia cautelare ai domiciliari per un 65enne ex agente della polizia penitenziaria. L’uomo è accusato di aver abusato sessualmente della nipote per anni quando era ancora minorenne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 65enne è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di violenza sessuale ai danni della nipote quando era ancora minorenne. L'uomo, ex agente della polizia penitenziaria di Monza, si trova ora agli arresti domiciliari su ordinanza cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari Gianluca Tenchio. Sottoposto a interrogatorio di garanzia, ha reso dichiarazioni spontanee nelle quali si è professato "innocente".

I presunti abusi e la denuncia per violenza

Come riportato dal Corriere della Sera, a denunciarlo la scorsa primavera è stata proprio la nipote che avrebbe subito gli abusi. Le molestie, mai raccontate prima, sarebbero iniziate quando era solo una bambina di 10 anni e si sarebbero ripetuti per diverso tempo fino al 2020. L'uomo avrebbe abusato di lei ogni volta che ne aveva occasione, quindi durante i ritrovi con la famiglia o quando riusciva a rimanere solo con lei. A quel tempo, l'uomo era ancora nel corpo della polizia penitenziaria.

Oggi, la presunta vittima è una studentessa universitaria e ha deciso di sporgere denuncia la scorsa primavera. In casa si era tenuta una discussione tra sua madre e sua zia, ovvero la moglie del 65enne, in merito ad alcuni atteggiamenti sospetti dell'uomo verso le ragazzine. A quel punto, la ragazza si è confidata con la madre che le ha consigliato di consultarsi con un centro antiviolenza. Alla fine, si è presentata in Questura e ha denunciato.

Le indagini e l'arresto del 65enne

Le indagini sono state affidate al sostituto procuratore di Monza, Alessio Rinaldi. Negli scorsi mesi sono state raccolte diverse testimonianze e si è tenuta un'attività di intercettazione. Alla fine, il magistrato ha chiesto al gip l'ordinanza di custodia in carcere per il 65enne, indagato per violenza sessuale aggravata.

Il gip di Monza, però, ha disposto nei confronti dell'ex agente, incensurato, gli arresti domiciliari. Durante l'interrogatorio di convalida si è professato "innocente", ma non avrebbe aggiunto alcuna spiegazione per quei comportamenti che gli vengono contestati.