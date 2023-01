Si allaccia abusivamente alla corrente comunale, ma possiede un suv da 80mila euro Si allacciava abusivamente alla colonnina delle corrente ma possedeva più suv costosi: l’elettricità “rubata” era quella di piazza Mercato a Bollate, alle porte di Milano.

A cura di Giorgia Venturini

Si era allacciato abusivamente alla colonnina della corrente per non pagare l'elettricità. Ma nel suo garage aveva un grosso suv. La corrente "rubata" era quella di piazza Mercato a Bollate, alle porte di Milano. A sorprendere l'uomo sono stati gli agenti della polizia locale ieri mercoledì 18 gennaio: nel mirino è finito un cittadino albanese residente in zona insieme a un altro connazionale.

I due erano già noti alle forze dell'ordine

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo non era la prima volta che si allacciava alla colonnina della corrente. Solo un mese fa era stato sorpreso a collegarsi a quella di piazza del marcato. Già allora durante gli accertamenti, gli agenti scoprirono che entrambi i cittadini albanesi avevano diversi precedenti di polizia: uno dei non aveva la patente ed era stato fermato alla guida dell'auto. Nonostante questi furti i due erano ricchi: giravano per le vie del paese con una Q7 e da un'altra Audi di grossa cilindrata, oltre che a un camper.

Sotto sequestro il suv

E proprio seguendo gli spostamenti di queste costose auto che la polizia ha scoperto che i due continuavano ad agganciarsi alle colonnine dell'elettricità senza aver alcun permesso. Stesso furto in un mese, ma in due zone diverse. Così gli agenti sono riusciti a rintracciarli e in poco tempo hanno fermato e bloccato di due a bordo del loro suv: ora adesso la loro costosa auto è sotto sequestro. Non è più di loro proprietà.