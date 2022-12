La ‘ndrangheta fa affari con il padel a Milano: “Business infinito, 720mila euro all’anno” Le intercettazioni della Dda che vedono al centro Marco Molluso, 39enne pregiudicato nipote di due boss di ‘ndrangheta: attraverso le sue società avrebbe messo le mani nella gestione del centro sportivo comunale Lombardia Uno. “Guadagno spropositato, 720mila euro all’anno”. Le chiamate anche a Palazzo Marino.

"Un business infinito questo ca… di padel… per i prossimi 8, 10 anni è tutto a salire". Lo diceva Marco Molluso, 39 anni, l'imprenditore e allenatore di calcio nipote dei boss di ‘ndrangheta emigrati a Buccinasco, intercettato prima dell'arresto ai domiciliari. L'accusa, quella di gestire nell'ombra, attraverso le sue società, il centro sportivo comunale Lombardia Uno di via De Nicola alla Barona, a Milano. E di finanziare con denaro proveniente da attività illecite nuovi campi di padel, il gioco simile al tennis che da anni sta facendo impazzire i milanesi: ben 700mila euro investiti nelle nuove costruzioni sportive.

Le intercettazioni (che toccano anche Palazzo Marino)

Sì, perché la padel-mania meneghina ormai rende talmente tanti soldi da far gola a chiunque. Anche alla ‘ndrangheta. Marco Molluso fa i conti al telefono: "Allora, praticamente, ogni ora e mezza ci sono quattro giocatori che pagano 15 euro cadauno, esatto? Sono 60 euro ogni ora e mezza, e si affittano per cinque volte al giorno: quindi, 60 per 5 sono 300 euro al giorno a campo… per 300 giorni, per 8 campi sono 720mila euro". Gli otto campi che adesso sono sotto sequestro. "Escono delle cifre sproporzionate veramente". Davvero un "business infinito".

"Lo fanno tutti a Milano"

Le chiamate arrivano addirittura fino a Palazzo Marino, che nel frattempo ha avviato le verifiche sul centro sportivo Sant'Ambrogio. "Ieri è venuta l’urbanistica a vedere, sai che noi abbiamo fatto la sanatoria per i padel perché era una vecchia autorizzazione edilizia. Quindi o andavo per le vie legali contro lo sportello unico, o facevamo i padel in sanatoria. Voglio dire, non abbiamo costruito nulla se non convertire un campo a sette in campi da padel, punto. Lo fanno tutti a Milano", sbotta il socio di Molluso Paolo Gatti con l'assessora allo Sport Martina Riva (non indagata), quando le procedure di conversione dei campi da padel si insabbiano. "Sì, sì", replica lei. "Martina, sappi che io sono stremato. Poi ieri è arrivata l’urbanistica, sembrava fossi un delinquente".